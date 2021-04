Covid-19

Os dois primeiros eventos culturais de teste em contexto de pandemia estão marcados para a próxima semana, "na área exterior do Altice Forum Braga", com a participação de 400 pessoas, revelou hoje o Ministério da Cultura.

De acordo com fonte oficial do ministério, no dia 29 de abril acontecerá um evento cultural para 400 pessoas, num cenário de plateia sentada, e no dia 30 será feito um evento para 400 pessoas em plateia em pé.

Estes dois primeiros espetáculos têm como objetivo a "definição de novas orientações técnicas e a realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 para a realização de espetáculos e festivais".