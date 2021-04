UE/Presidência

O Banco Europeu de Investimento (BEI) disse hoje, durante um seminário co-organizado pela presidência portuguesa da UE, que investiu um recorde de 5 mil milhões de euros para fomentar o crescimento económico sustentável em África.

"Em 2020, o Banco Europeu de Investimento disponibilizou 5 mil milhões de euros para novos investimentos públicos e privados em todo o continente africano, representando a maior intervenção anual do BEI em 55 anos de operações em África, bem como o maior apoio à ação climática e ao investimento em Estados frágeis", lê-se no comunicado distribuído pela organização no final da sessão desta manhã do Fórum de Investimento Verde UE-África, sob o tema "O futuro verde de África, novas vias de investimento para um desenvolvimento inclusivo sustentável", organizado pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento.

Este valor permitiu a mobilização de mais de 12 mil milhões de euros "em novos investimentos na melhoria da agricultura, na dinamização da eletrificação rural e no acesso a fontes de energias renováveis fora da rede, na habitação a preços acessíveis, nas comunicações, nos seguros climáticos e de resiliência climática para os pequenos agricultores, nos cuidados de saúde, bem como no acesso do setor privado ao financiamento", acrescenta-se no texto, que dá também conta de investimentos de 350 milhões de euros em projetos de energias renováveis.