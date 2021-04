UE/Presidência

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação português, Francisco André, disse hoje que a União Europeia e África estão num "ponto de viragem" para a inclusão da transição verde na sua agenda de diálogo comum.

"Estamos num ponto de viragem para termos a transição verde como parte essencial e crucial da agenda de diálogo entre os dois continentes", disse Francisco André.

O responsável pela política de cooperação do Governo português falava hoje durante um dos debates do Fórum de Investimento Verde UE-África, organizado pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento, para debater a transição para uma economia verde no continente africano.