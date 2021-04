Actualidade

O presidente do CDS-PP disse hoje que o PS governou o país "de forma quase absoluta" quando José Sócrates era primeiro-ministro, aumentando a "rede de poder do PS" e empobrecendo o país.

"Com José Sócrates, o Governo do PS tentou concentrar em si todos os poderes, governar Portugal de forma quase absoluta e, passados todos estes anos, pela mão do PS o país continuou a empobrecer", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos, que falava durante a apresentação do cabeça-de-lista à câmara de Alenquer nas próximas eleições autárquicas.

Para o líder centrista, "a rede de poder do PS é hoje maior e mais poderosa do que alguma vez foi, pelos largos anos que criou na governação do país, pelo arranjo de circunstância, pelos entendimentos com a extrema-esquerda e pelo abatimento da economia e dos cidadãos",