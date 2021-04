Actualidade

O Programa Alimentar Mundial (PAM) vai prolongar por quatro meses a ajuda humanitária a 38.780 pessoas severamente atingidas pela combinação de inundações e seca em Manica e Sofala, centro de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte da organização.

A agência da ONU, que terminou o ciclo de assistência entre colheitas, o chamado 'período de escassez', que vai de novembro a março - quando as famílias esgotam os frutos da colheita da época agrícola anterior - vai continuar a assistir as famílias que tiveram os campos inundados após dois ciclones e que já tinham sofrido com a seca que deixou as plantações esquálidas.

O ciclone Eloise atingiu Moçambique em 23 de janeiro, três semanas depois da tempestade Chalane e dois anos depois do ciclone Idai ter deixado devastação, estando ainda muitas famílias a tentarem reerguer-se.