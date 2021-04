TAP

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) acusou hoje o presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, de "iludir" a realidade, numa entrevista à TVI24, com números das saídas de trabalhadores que "pecam por defeito".

"Ao assistirmos ontem [quinta-feira] à intervenção do senhor presidente do Conselho de Administração da TAP, num dos canais da televisão portuguesa, não conseguimos esconder uma expressão de incredibilidade com o que ouvimos. Efetivamente, o senhor presidente do CA quando dissertou acerca dos despedimentos, conseguiu iludir completamente a realidade", afirmou o sindicato, em comunicado.

Na entrevista, Miguel Frasquilho disse que o inicialmente tinha sido identificado um excesso de 3.000 trabalhadores na companhia aérea, que está a ser alvo de um processo de reestruturação.