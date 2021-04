Actualidade

O Presidente da República quis associar os reclusos ao Dia Mundial do Livro, que hoje se celebra, e enviou livros para as bibliotecas de dois estabelecimentos prisionais, defendendo que ninguém está condenado para sempre.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, "de forma simbólica", Marcelo Rebelo de Sousa "mandou entregar livros às bibliotecas do Estabelecimento Prisional de Bragança e do Estabelecimento Prisional de Custóias", que se situa em Matosinhos, no distrito do Porto.

O chefe de Estado quis assim "associar as pessoas detidas em estabelecimentos prisionais à celebração do Dia Mundial do Livro, enviando-lhes uma mensagem de solidariedade e reafirmando que ninguém está condenado para sempre".