Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, realçou hoje que Portugal tem "a energia solar mais barata à escala mundial", fator que pode contribuir para tornar Sines (Setúbal) num "campeão da produção de hidrogénio verde" na Europa.

Em Sines, onde fechou recentemente a central termoelétrica da EDP, deixará de ser produzida energia a partir do carvão, mas passará a ser produzida energia "através de hidrogénio verde", lembrou o chefe do Governo, numa cerimónia nesta cidade do litoral alentejano.

"E por que é que Sines pode ser um campeão da produção de hidrogénio verde em toda a Europa?", questionou António Costa, respondendo, logo de seguida, que é "pela mesmíssima razão" que vai acolher um megacentro de dados global, um projeto da empresa de capitais anglo-americanos start campus.