Covid-19

Bruxelas, 23 abr (2021) - A Agência Europeia do Medicamento aprovou hoje um aumento da capacidade de produção de vacinas da BioNTech/Pfizer e Moderna na União Europeia (UE) e a presidente da Comissão Europeia reiterou meta de 70% de adultos vacinados em julho.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) aprovou um aumento do tamanho do lote e da escala do processo associado no local de fabrico de vacinas da BioNTech/Pfizer em Puurs, Bélgica, que hoje foi visitada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Esta decisão deverá ter "um impacto significativo no fornecimento da Comirnaty", nome comercial da vacina na UE, segundo um comunicado da EMA.