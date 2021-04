Migrações

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) denunciou hoje a inação dos países do Mediterrâneo para acudir a um novo naufrágio naquela rota migratória, que terá vitimado esta semana 130 pessoas que tentavam alcançar as costas europeias.

Segundo a agência que integra o sistema das Nações Unidas, a organização não-governamental (ONG) francesa SOS Méditerranée, que se encontra na área com o navio humanitário "Ocean Viking", alertou e pediu auxílio durante dois dias às autoridades dos países da região do Mediterrâneo, mas ninguém respondeu às chamadas de socorro.

"Durante dois dias, o telefone de emergência da ONG ligou para os centros de resgate marítimo na região do Mediterrâneo, apelou aos Estados para que cumprissem com as suas responsabilidades para com estas pessoas e que enviassem embarcações de salvamento, o que não aconteceu", afirmou a porta-voz da OIM, Safa Msehli, em declarações em Genebra (Suíça).