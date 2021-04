Actualidade

Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) descobriram um biomarcador em doentes com Lúpus Eritematoso Sistémico que permitirá saber como evolui a doença e agir atempadamente, prevenindo a perda da função do rim, foi hoje revelado.

Em comunicado, o instituto da Universidade do Porto explica que a investigação, publicada na revista Arthritis and Rheumatology e que contou com a colaboração do Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP) e do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), permitiu descobrir uma "assinatura molecular única" em doentes com Lúpus Eritematoso Sistémico.

A descoberta "???????permitirá saber com antecedência como irá evoluir a doença e agir atempadamente, evitando assim situações mais graves, como a perda progressiva e irreversível da função do rim".???????