A Madeira vai receber, até 2027, mais de 1,9 mil milhões de euros dos programas REACT-UE, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e da reprogramação do quadro financeiro plurianual 21-27, anunciou hoje o vice-presidente do Governo Regional.

"Somados estes três programas, nós temos nos próximos anos e com uma grande componente de apoios às empresas regionais verbas superiores a 1.900 milhões de euros", disse Pedro Calado durante a cerimónia pública de validação dos termos de aceitação dos contratos do VI aviso do Sistema de Incentivos ao Funcionamento 2020.

Pedro Calado salientou que, desses 1,9 mil milhões de euros, uma verba de 600 milhões está destinada à modernização das empresas.