Actualidade

O Porto de Leixões, em Matosinhos, iniciou o processo de transição energética e prevê atingir a neutralidade carbónica até 2035, tornando-se o "primeiro porto na Europa" a ser autossuficiente a nível energético, adiantou hoje a administração portuária.

"Alcançar a neutralidade carbónica e a autossuficiência energética em 2035, significará fazê-lo 15 anos mais cedo do que o estipulado no chamado European Green Deal [Acordo Verde Europeu]", sublinhou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), em comunicado.

Leixões terá, assim, capacidade para obter toda a sua energia a partir de fontes renováveis, frisou.