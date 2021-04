Actualidade

A quota nacional de pesca da sardinha será fixada em 10 mil toneladas até julho, mas deverá ser revista em alta após parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar, anunciou hoje o ministro do Mar.

"Vamos iniciar a safra em maio e vamos fixar, até julho, 10 mil toneladas, mas acreditamos que, em junho, o parecer do Conselho Internacional para a Exploração do Mar será favorável, revendo esta quantidade em alta", avançou Ricardo Serrão Santos durante a sessão de balanço da campanha de valorização das conservas portuguesas "Vamos conservar o que é nosso", que decorreu em Matosinhos.

Segundo salientou o governante, a tutela "tem desenvolvido um trabalho para que, considerando a recuperação demonstrada nos cruzeiros de investigação realizados quer por Portugal, quer por Espanha (que apontam aumentos significativos de captura para esta espécie), se possa aumentar as oportunidades de pesca na próxima estação".