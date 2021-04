Covid-19

O Governo moçambicano alargou, a partir de hoje, os grupos a vacinar na segunda fase de imunização contra a covid-19, que passam a incluir doentes com cancro e diabéticos com 18 anos, anunciou o Ministério da Saúde.

"O grupo-alvo dos doentes em terapia imunossupressora passa a incluir doentes com cancro, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, lúpus eritematoso sistémico, entre outros", disse Graça Matsinhe, diretora do Programa Alargado de Vacinação (PAV) no ministério.

Segundo as autoridades de saúde, nesta fase, todos os pacientes com diabetes que tenham pelo menos 18 anos podem tomar a vacina contra a covid-19, deixando de haver limitação etária, num processo que passa a decorrer todos os dias independentemente do grupo.