UE/Presidência

O presidente do Conselho Europeu agendou uma cimeira presencial de líderes da UE para 25 de maio, em Bruxelas, com uma agenda dedicada à covid-19, clima e Rússia, anunciou hoje o porta-voz de Charles Michel.

"Na terça-feira 25 de maio o presidente do Conselho Europeu vai organizar uma cimeira física do Conselho Europeu em Bruxelas consagrada à covid-19, clima e Rússia", escreveu o porta-voz, Barend Leyts, na conta oficial na rede social Twitter.

Este Conselho Europeu decorrerá assim pouco mais de duas semanas após as cimeiras organizadas pela presidência portuguesa do Conselho da UE no Porto - Cimeira Social a 07 de maio e reunião informal de chefes de Estado e de Governo e UE-Índia no dia 08 -, e um mês antes do Conselho Europeu de 24 e 25 de junho, em Bruxelas, na reta final da liderança semestral portuguesa da UE, que termina em 30 de junho.