Clima

O ex-presidente da Câmara de Nova Iorque Mike Bloomberg e o cofundador da Microsoft Bill Gates ajudaram hoje a lançar a transformação da economia americana em favor do clima, pretendida pelo Presidente Joe Biden.

No segundo dia da cimeira virtual de líderes mundiais, Bloomberg disse que combater as alterações climáticas vai depender de melhorar a transparência financeira sobre os riscos do aquecimento global.

Bloomberg afirmou hoje que as empresas precisam da divulgação de informações financeiras sobre os riscos climáticos, para que os investidores possam canalizar fundos para mitigar as ameaças climáticas. Defendeu, mesmo, que serão necessários investimentos históricos para vencer o desafio do aquecimento global.