Covid-19

Os empresários de Miranda do Douro pediram hoje ao primeiro-ministro para reabrir de "imediato" a fronteira que liga aquele concelho a Espanha, afirmando que "há graves prejuízos" para a economia local em setores como o comércio e restauração.

A Associação Comercial e Industrial de Miranda Douro (ACIMD,) através de uma carta enviada a António Costa à qual a Lusa teve acesso, garante que "a pandemia tem trazido consequências devastadoras para toda a economia do país, afetando de uma forma mais severa as microempresas de comércio a retalho e a restauração, principalmente no interior raiano.

"Sendo certo que a pandemia afeta todas as empresas, existem umas que são mais afetadas do que outras, e refiro-me aos territórios fronteiriços, que são afetados ainda com mais intensidade, pois o encerramento da fronteira funciona como se nos fechassem a porta de casa, passando a poder entrar e sair apenas pela porta das traseiras", disse o presidente da AICMD, César João.