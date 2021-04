Actualidade

Castelo de Guimarães, Convento de Cristo, em Tomar, Mosteiro de Alcobaça e Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, estão entre os 46 museus, monumentos e palácios, de intervenção prioritária, em termos de requalificação, indicou hoje o Ministério da Cultura.

A lista de 46 museus, monumentos e palácios, mais três teatros nacionais, que serão alvo de requalificação foi uma das resoluções aprovadas pelo Governo na quinta-feira, no Conselho de Ministros dedicado à Cultura, realizado em Mafra, determinando que o investimento em património cultural edificado "constituirá uma prioridade" do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

No conjunto estão ainda, na capital, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu de Arte Popular, o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, o Museu Nacional de Etnologia, o Museu Nacional do Teatro e da Dança, o Museu Nacional do Traje, o novo edifício do Museu Nacional dos Coches e o do Picadeiro Real, e o Palácio Nacional da Ajuda.