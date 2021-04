Covid-19

As taxas de infeções com covid-19 continuam a cair no Reino Unido, tendo sido registados 2.678 novos casos e 40 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados hoje.

Os números mais recentes do Instituto de Estatísticas britânico (ONS) indicam que as taxas de infeção desceram em Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, mas aumentaram ligeiramente no País de Gales.

A técnica superior de estatística do ONS Sarah Crofts disse que as tendências são "encorajadoras em grande parte do Reino Unido".