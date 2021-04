Moçambique/Ataques

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, alertou hoje para a possibilidade de formação de "células" no país pelos grupos de insurgentes que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, apelando a maior vigilância.

"Temos de saber de onde vêm e quem são as pessoas que vão para as nossas casas. É possível, inclusive, falar com as estruturas do local de onde vieram porque esses terroristas podem estar a criar as células em diferentes pontos do nosso país", disse Filipe Paúnde, membro da comissão política da Frelimo.

O responsável, que foi também secretário-geral do partido, falava hoje em Manica, no centro de Moçambique, à margem do acompanhamento do processo de reabilitação das bases do partido.