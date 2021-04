Actualidade

Os acionistas da Galp deram hoje 'luz verde' ao novo presidente da Comissão Executiva do grupo, Andy Brown, em assembleia-geral, de acordo com um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nessa nota, a Galp informou que os detentores de títulos da empresa deliberaram favoravelmente "sobre a ratificação da cooptação" de Andrew Richard Dingley Brown "como membro do Conselho de Administração e presidente da Comissão Executiva da sociedade".

Em 05 de fevereiro, o Conselho de Administração da Galp anunciou que tinha decidido antecipar para esse dia o início de funções do novo presidente executivo, Andy Brown, que sucede a Carlos Gomes da Silva, comunicou então a empresa ao mercado.