Actualidade

O grupo editorial Leya lançou hoje, Dia Mundial do Livro, uma plataforma de eBooks e audiolivros, em parceria com a Kobo Plus, que disponibiliza milhares de conteúdos através de uma subscrição mensal, com 30 dias gratuitos.

Segundo a Leya, trata-se da "maior plataforma portuguesa de 'streaming' de eBooks e audiolivros", conseguida graças a uma parceria com a Rakuten Kobo, empresa canadiana líder mundial de venda e publicação de eBooks e audiolivros.

Além das várias chancelas da Leya, estão disponíveis na plataforma conteúdos de outras editoras e instituições nacionais, num total de mais de 8.000 eBooks e mais de 700 conteúdos áudio (desde audiolivros a podcasts, com novidades acrescentadas todos os meses), só em português.