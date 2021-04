Covid-19

Mais de 50 mil pessoas já agendaram a data da sua vacinação contra a covid-19 através do Portal do Auto-agendamento para Vacinação, revelou hoje o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro.

"Mais de 50 mil pedidos de agendamento foram feitos até às 17:00, o que para primeiro dia de um projeto é muito impressionante e demonstra bem a necessidade que as pessoas tinham de poder solicitar o seu agendamento 'online'", disse o presidente dos SPMS numa sessão de esclarecimento sobre o portal, em Benfica (Lisboa).

As pessoas com mais de 65 anos já podem escolher a data e o local para serem vacinados através do Portal do Auto-agendamento para Vacinação contra a covid-19, que entrou hoje em funcionamento.