Covid-19

Todas as regiões do país apresentam um índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 abaixo de 1, com exceção do Norte que está acima deste valor nos últimos 22 dias, anunciou hoje o INSA.

De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva epidémica da covid-19, estes dados sugerem um "decréscimo da incidência" do vírus no país, um cenário mais favorável do que o verificado na semana anterior.

No relatório divulgado a 16 de abril, todas as regiões do país apresentavam um Rt - indicador que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - acima de 1, exceto a região de Lisboa e Vale do Tejo, que estava nos 0,96.