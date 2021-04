Covid-19

Portugal pode atingir os 60 casos de covid-19 por 100 mil habitantes dentro de "um a dois meses", metade do limite de 120 estipulado no plano de desconfinamento, indica o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia.

"Considerando o valor de Rt [índice de transmissibilidade] médio dos últimos cinco dias, que indica uma tendência decrescente, poderá atingir-se a incidência de 60 casos por 100 mil habitantes no prazo de um a dois meses", estimam os dados hoje divulgados pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O Rt - indicador que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - apresenta valores inferiores a 1 a nível nacional (0,98) e nas várias regiões do continente, com exceção do Norte (1,07).