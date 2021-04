Covid-19

As autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 284 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e dois mortos, elevando para 21.784 o total de casos desde o início da pandemia, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 1.613 amostras desde quinta-feira - um recorde diário -, com uma taxa de positividade global para o novo coronavírus de 17,6%.

No concelho da Praia, capital do país, foram confirmados mais 92 infetados (em 492 amostras, 18,7% de taxa de positividade), contando agora com 1.267 casos ativos.