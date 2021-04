Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) registou prejuízos de 56 milhões de euros (ME) em 2020, devido à pandemia, após lucros de 20 milhões de euros no ano anterior, comunicou hoje a empresa pública ao mercado.

"O resultado líquido da IP fixou-se assim em -56 ME refletindo, fundamentalmente, o impacto extraordinário, global e não previsível, da covid-19 e que contrasta com o resultado líquido positivo de 20 ME verificado no período homólogo de 2019", pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A IP registou em 2020 um EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 445 ME, uma redução de 25% face a 2019, de acordo com o documento.