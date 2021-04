Actualidade

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, revelou hoje, na apresentação da sua recandidatura à liderança do clube, o desejo de reconstruir o antigo Estádio 1.º de Maio, transformando-o num recinto de "terceira geração".

Com o lema "Este é o nosso Braga", o dirigente apresentou o seu programa eleitoral para o quadriénio 2021/25, cujas eleições decorrem em 21 de maio, sobressaindo a intenção de encontrar "uma solução para aproximar o clube ao centro da cidade, um estádio de terceira geração virado" para os sócios, adeptos e suas famílias.

Nesse sentido, António Salvador revelou ter apresentado à Câmara Municipal de Braga, em 15 de dezembro de 2020, uma proposta de projeto de requalificação do '1.º de Maio' elaborado por uma equipa de arquitetos que construiu a Cidade do Futebol da Federação Portuguesa de Futebol e o Estádio do Dragão.