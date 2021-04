Actualidade

O anunciado encerramento da refinaria de Matosinhos, que deverá ocorrer este ano, vai entregar de "mão beijada e ao desbarato" a sua produção a Espanha, disseram hoje os trabalhadores.

Alinhados com a ideia de que este fecho, anunciado em dezembro de 2020, é um "tremendo negócio" sob a capa da transição energética, os atuais e antigos trabalhadores foram unânimes em referir, num debate realizado hoje em Matosinhos, no distrito do Porto, que quem vai beneficiar é o país vizinho.

"O mais provável é a região Norte passar a ser abastecida a partir de Espanha", disse Hélder Guerreiro, engenheiro químico e membro da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, perante um auditório com cerca de 70 pessoas.