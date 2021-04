Actualidade

Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um automóvel provocou hoje cinco feridos, dos quais dois em estado grave, e obrigou ao corte do sentido sul-norte da Autoestrada A1, disse à Lusa a Proteção Civil.

A colisão aconteceu na zona do Cartaxo, concelho de Santarém, e os feridos seguiam nos dois veículos, avançou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O alerta foi dado às 20:49 e, no local, encontram-se 30 efetivos e 13 carros dos bombeiros de Lisboa e do Cartaxo e duas Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, estando ainda a decorrer os trabalhos de socorro e desencarceramento de um dos feridos graves.