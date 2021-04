Covd-19

O Brasil chegou hoje a 14.237.078 casos e 386.416 mortes devido à covid-19, após ter contabilizado 69.105 novas infeções e 2.914 óbitos em 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

No seu último boletim epidemiológico, a tutela da Saúde indicou que a taxa de incidência da doença no país subiu hoje para 184 mortes e 6.775 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade está fixada em 2,7%.

o Brasil, com 212 milhões de habitantes e que detetou o primeiro caso de covid-19 há cerca de 14 meses, é o segundo país com mais vítimas mortais em todo o mundo e o terceiro com mais casos de infeção.