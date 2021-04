Actualidade

O Governo brasileiro vetou, na sexta-feira, 239,8 milhões de reais (36 milhões de euros) destinados ao Ambiente, um dia após o Presidente ter prometido na Cimeira do Clima "duplicar recursos" para a fiscalização ambiental.

De acordo com a imprensa local, que teve acesso a uma nota informativa das consultorias de orçamentos da Câmara dos Deputados e do Senado, apesar de não ter bloqueado gastos discricionários (facultativos) do Ministério do Meio Ambiente, o Governo de Jair Bolsonaro vetou no Orçamento de Estado o aumento de recursos para a área, através do cancelamento de despesas.

Os vetos publicados por Bolsonaro afetam programas cruciais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), dois órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização e proteção ambiental do país.