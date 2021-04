Covid-19

O Paquistão registou um novo máximo de mortos com covid-19 nas últimas 24 horas, com as autoridades a anunciarem 157 óbitos, elevando o total de fatalidades para 16.999.

No mesmo balanço oficial foram comunicados 5.908 casos adicionais, aumentando o total de infetados desde o início da pandemia para 790.016, numa altura em que as autoridades lamentam violações das regras de distanciamento social e no uso de máscaras.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.073.969 mortos no mundo, resultantes de mais de 144,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).