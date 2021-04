Myanmar

O líder da junta militar de Myanmar (antiga Birmânia) chegou hoje a Jacarta para uma reunião de crise com líderes Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), de acordo com um vídeo oficial.

As imagens fornecidas pelo palácio presidencial mostram o general Min Aung Hlaing a sair do avião, depois de aterrar na capital indonésia para a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que os militares tomaram o poder em Myanmar, através do golpe de Estado de 01 de fevereiro.

A presença de Min Aung Hlaing tem motivado críticas, por se considerar que o convite é uma legitimação da junta militar.