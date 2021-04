Actualidade

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) reafirmou hoje a solidariedade institucional ao antigo primeiro-ministro português José Sócrates, cujo processo comparou com o que envolve Lula da Silva, alvos de 'guerra jurídica' movida pelas autoridades judiciais.

"Nós sempre manifestamos a nossa solidariedade ao ex-[primeiro-]ministro Sócrates, nós vemos sim que há muita similaridade entre os dois casos" que envolvem o governante português e o ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, afirmou Gleisi Hoffmann numa entrevista à agência.

Deputada federal na câmara baixa do Congresso brasileiro e presidente do PT, maior partido de oposição ao Governo de Jair Bolsonaro, Hoffmann considerou que os dois políticos foram alvo de 'lawfare' (termo em inglês designado para explicar o uso do direito como uma arma de guerra para destruir adversários políticos).