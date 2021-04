Covid-19

Ao promover o sedentarismo, o teletrabalho tem sido um "grande obstáculo" à saúde digestiva, afirmaram hoje especialistas, destacando que a procura por consultas é, atualmente, motivada pela síndrome do intestino irritável, uma alteração intimamente relacionada com o 'stress'.

"De facto, o teletrabalho é um grande obstáculo à saúde digestiva", afirmou, em declarações à Lusa, Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastroenterologia do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.

De acordo com o especialista, ao promover o sedentarismo - fator que influencia de "várias formas a degradação da saúde digestiva" --, bem como a acumulação de material que resulta do processo digestivo, o teletrabalho tem contribuído para "condicionar" a saúde digestiva dos portugueses.