Moçambique/Ataques

O investigador Pedro Seabra considerou à Lusa que a "mediatização do conflito" de Cabo Delgado "está a produzir efeito junto das autoridades moçambicanas" e a convencê-las de que precisam de recorrer ao apoio da comunidade internacional.

A mediatização crescente que os ataques em Cabo Delgado originaram, sobretudo o assalto à vila de Palma, faz hoje precisamente um mês, têm como corolário "positivo", no meio de toda a tragédia, "chamar a atenção para a gravidade do que está a acontecer, para a violência associada a este tipo de ataques", sublinhou o assessor do Instituto de Defesa Nacional (IDN).

"[Após] vários anos de dificuldades em se saber alguma coisa do conflito (...) mal ou bem, isto tem servido como um alerta. A partir do momento em que a comunidade internacional fica mais envolvida, poderá também começar a exercer uma pressão mais concertada sobre o próprio Estado moçambicano", para responder de forma adequada ao conflito, sustentou o investigador do Centro de Estudos Internacionais (CEI) do Iscte - Instituto Universitário de Lisboa.