Covid-19

O projeto do INESC-ID para o desenvolvimento de um protótipo de deteção e análise do discurso de ódio no Twitter, tendo como foco o contexto pandémico, arranca em maio, com a colaboração da Lusa e do CNCS.

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) financia o projeto do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), de Lisboa, em 35,8 mil euros, que visa analisar o discurso de ódio no contexto da pandemia de covid-19 em Portugal.

Este projeto "surge no âmbito da chamada da FCT para apoio a projetos de investigação sobre o impacto da pandemia da COVID-19 no discurso de ódio, um problema que é global, disse à Lusa a investigadora do INESC-ID Paula Carvalho.