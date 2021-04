Actualidade

O músico PZ lança a 30 de abril o sexto álbum, "Selfie-Destruction", no qual o minimalismo eletrónico serve de pano de fundo para letras em que reflete, com humor, sobre si mesmo e sobre "a trágica condição humana".

"É um álbum que faz sentido lançar neste momento, em que me atirei de cabeça, com músicas mais nuas e cruas. Onde o minimalismo eletrónico será a nota dominante, e onde exponho as minhas ideias, neuroses, dúvidas, onde tento não me levar muito a sério e rir-me perante a trágica condição humana, sentimentos exacerbados por esta altura surreal que estamos a viver", descreve, em entrevista à Lusa.

A partir da chegada da pandemia de covid-19, nos primeiros meses de 2020, o disco foi ganhando forma, no modelo habitual: depois de desenvolver instrumentais, começou a fazer letras.