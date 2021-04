Actualidade

A Marinha da Indonésia informou hoje que foram encontrados objetos do submarino que desapareceu esta semana ao largo de Bali, com 53 tripulantes a bordo, que indicam que afundou.

Segundo noticia a Associated Press (AP), o chefe da Marinha indonésia, Yudo Margono, disse hoje que as equipas de resgate encontraram vários objetos do submarino, incluindo peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada para olear o periscópio e tapetes de oração.

"Com as evidências que descobrimos serem do submarino, passamos agora da fase de submersão para afundado", afirmou Margono.