Covid-19

A Alemanha entra hoje numa nova fase de restrições mais duras para combater a terceira vaga da pandemia de covid-19, sob críticas de alguns partidos políticos, que defendem que o recolher obrigatório viola a Constituição.

Embora muitos países, como Itália, Suíça, Bélgica, tenham já planeada a próxima fase de alívio das restrições, a maior economia da Europa está em contraciclo, ao ativar aquilo a que chama de "travão de emergência".

No seu 'podcast' semanal, a chanceler alemã, Ângela Merkel, citada pela France-Presse (AFP), disse estar convencida de que as medidas mais 'apertadas' são necessárias "com urgência".