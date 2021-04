Actualidade

Cidade do Vaticano, Roma, 24 de Abril, 2021 (EFE) - O Papa Francisco aprovou hoje o "primeiro passo" para a beatificação do argentino Enrico Ernesto Shaw e da espanhola Maria de Los Desamparados Portilla Crespo, anunciou o Vaticano.

Segundo a agência Efe, Francisco decidiu também beatificar o sacerdote Vicente Nicasio Renuncio e 11 companheiros da Congregação do Santíssimo Redentor de Madrid, que foram mortos durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939).

Enrico Ernesto Shaw, que nasceu a 26 de fevereiro de 1921, em Paris (França), e morreu em Buenos Aires (Argentina), a 27 de agosto de 1962, foi um homem de negócios que "promoveu e encorajou o crescimento humano dos seus trabalhadores e, sob o impulso do episcopado argentino, organizou, juntamente com outros homens de negócios, a ajuda à Europa no período pós-guerra".