Covid-19

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 14 novos casos positivos de covid-19, 13 em São Miguel e um na Terceira, e há mais 27 pessoas que recuperaram da doença no arquipélago, informou a Autoridade de Saúde Regional.

A informação consta do boletim de hoje daquela entidade, indicando que em São Miguel "todos os novos casos resultam de transmissão comunitária", sendo quatro no concelho da Ribeira Grande, dois no concelho de Ponta Delgada, um no concelho de Vila Franca do Campo, cinco na Lagoa e um no Nordeste.

Na Terceira, o caso diagnosticado refere-se "a um viajante, alocado à freguesia de São Bento, do concelho de Angra do Heroísmo, não residente, com teste positivo ao sexto dia", adianta ainda a Autoridade de Saúde açoriana, acrescentando que os novos casos são "decorrentes de 1.915 análises realizadas nos laboratórios de referência da Região".