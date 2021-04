Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que "é preciso lidar com naturalidade" com as críticas aos últimos resultados, antes da visita ao Sporting de Braga, da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de três empates nas últimas quatro partidas, que resultaram numa aproximação do perseguidor FC Porto, agora a quatro pontos da liderança, os jogadores do Sporting têm recebido algumas críticas nas redes sociais, sobretudo o avançado Paulinho, contratado aos minhotos em janeiro.

"Tenho zero redes sociais, portanto estou blindado dessa situação. É uma escolha de cada um gerir da melhor forma. Cabe-me a mim dar os conselhos que acho que devo dar. Faz parte do futebol, há fases boas e fases menos boas. É preciso lidar com naturalidade", sublinhou o técnico, no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa.