Covid-19

Itália registou 13.817 novos contágios do novo coronavírus e 322 mortes nas últimas 24 horas, uma ligeira redução face ao dia anterior, divulgou hoje o Ministério da Saúde transalpino, em vésperas de alívio das restrições.

O aumento do número de infetados é menor do que o registado na sexta-feira, em que superava os 14.700 casos positivos, e eleva a 3.949.517 o total de contagiados desde que teve início a pandemia em Itália, em fevereiro do ano passado.

O total de vítimas mortais, cujo número recuou dos 342 registados na véspera, ascende a 119.021.