Actualidade

O filme "Purpleboy", do realizador brasileiro Alexandre Siqueira e com produção portuguesa, venceu o Grande Prémio do Animocje - Festival Internacional de Cinema de Animação, em Bydgoszcz, na Polónia.

De acordo com o palmarés hoje anunciado, "Purpleboy" recebeu a distinção máxima do festival, juntando-se a um percurso internacional com mais de 20 prémios.

"Purpleboy" é uma curta-metragem de animação com coprodução entre Portugal, França e Bélgica, assinada pelo realizador Alexandre Siqueira, que nasceu no Brasil e cresceu e estudou em Portugal.