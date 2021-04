Actualidade

O filme "Sombra", do realizador português Bruno Gascon, inspirado em histórias verídicas de desaparecimento de crianças, foi duplamente premiado no Festival de Cinema Barcelona - Sant Jordi, que terminou na sexta-feira em Espanha.

Segundo a organização, "Sombra", que fez a estreia mundial na competição deste festival, recebeu o prémio de melhor obra, atribuído pela Associação Catalã de Críticos, e o galardão "Filme-História", destinado ao "melhor filme pelos seus valores históricos".

"Sombra" é a segunda longa-metragem de Bruno Gascon e baseia-se em histórias reais de crianças portuguesas desaparecidas, em particular a do caso do menino Rui Pedro, desaparecido em 1998, aos 11 anos.