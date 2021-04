Actualidade

As autoridades francesas detiveram hoje uma quarta pessoa relacionada com o homicídio de uma agente da polícia, esfaqueada na sexta-feira perto de Paris, por um tunisino inspirado pelo terrorismo islâmico, informaram fontes judiciais.

Segundo a agência de notícias Efe, esta quarta pessoa junta-se às três que foram detidas na sexta-feira, cujas identidades não foram divulgadas e todas pertencentes ao ambiente do agressor, identificado como Jamel G., que foi morto pela polícia durante o ataque.

A detenção coincidiu com a visita do Presidente francês Emmanuel Macron, que esteve hoje na cidade de Thoiry para mostrar o seu apoio e solidariedade à família da vítima, que ficou "muito chocada e com uma postura muito digna", segundo uma mensagem do Eliseu.