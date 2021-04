Actualidade

O bloquista Pedro Filipe Soares vai gozar licença parental pelo nascimento da filha e será substituído temporariamente no cargo de líder parlamentar do BE por Jorge Costa, adiantou à Lusa fonte oficial do partido.

Pedro Filipe Soares é líder parlamentar da bancada do BE desde 2012.

Deputado bloquista desde 2009, é licenciado em Matemática Aplicada à Tecnologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.